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Рыбалка голыми руками: девушка необычным способом поймала сома - видео

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Тема:
Утро с нами! (422)
1004411
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© Youtube / Чуча Шмуча

Рыбалка голыми руками пришлась девушке явно по душе. Смотрите на видео, какой неплохой улов она демонстрирует. 

Симпатичная девушка решила поплавать в водоеме, но вдруг что-то черное и с усами закружилось рядом с ней под водой. Героиня ролика оказалась не из робкого десятка. Она схватила непрошеного гостя. Похоже, пловчиха сама удивилась тому, как ей необычно удалось поймать рыбину.

На кадрах видно, что это сом. Он буквально заглотил кисть руки девушки.

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Тема:
Утро с нами! (422)


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