01:58 06 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Видеоклуб

Смешная обезьянка моет посуду - видео

Получить короткую ссылку
702692
Новости
Все новости
Все новости
© Facebook / И Смех И Грех

Сообразительная обезьянка вносит свою лепту в домашнее хозяйство и моет посуду: смотрите улетное видео, как это происходит.

Обезьяны — четверорукие млекопитающие, наиболее близкие к человеку по строению тела и происхождению. Очень умны и сообразительны. Впрочем, смотрите сами.

Смотреть еще видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Медведица станцевала "Ламбаду" в одном из заповедников - видео
Удивительное видео: пес Джек мчится на Харлее
В Японии обезьяны устроились работать официантами в бар
Теги:
видео, домохозяйка, обезьянка


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Неделя высокой моды в Париже, сезон осень-зима: фоторепортаж
Это унижение самой Украины, – Захарова о судебном процессе по делу Вышинского
"Это унижение самой Украины" – Захарова о суде по делу Вышинского
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться