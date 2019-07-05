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Ласки много не бывает, если кто не понимает: песик умеет добиться своего

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Тема:
Утро с нами! (421)
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Тебе, может быть надо ехать, а мне внимания хочется.

Потому любая попытка освободить руку для того, чтобы включить зажигание, будет пресекаться на корню.

Еще. Вот так. И снова. И опять...

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Тема:
Утро с нами! (421)

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