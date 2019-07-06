Хомяк: пройдусь по пищевой цепочке, жалко, что она такая короткая - видео

Этот, с камерой, мог бы высыпать и побольше хавчика между мной и своим объективом.
Ладно, свою роль я сыграю - тем более, что не без приятности для пузика.
Но потом умываю руки.
В другой раз не забывайте старое изречение: операторы, не жалейте закуски!
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