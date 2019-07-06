21:28 06 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Видеоклуб

Хомяк: пройдусь по пищевой цепочке, жалко, что она такая короткая - видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (426)
983 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Facebook / HD Nature Clicks

Этот, с камерой, мог бы высыпать и побольше хавчика между мной и своим объективом.

Ладно, свою роль я сыграю - тем более, что не без приятности для пузика.

Но потом умываю руки.

В другой раз не забывайте старое изречение: операторы, не жалейте закуски!

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Утро с нами! (426)

По теме

Кажется, твоя скибка вкуснее: кошка с хозяйкой едят арбуз - видео
Весёлой походкой шла горилла за едой - видео
Белка пыталась украсть еду из птичьей кормушки, но попала впросак - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Поцелуи из сокровищницы мирового кино
Уличная торговля в Кишиневе: с какими проблемами сталкиваются сельчане
Уличная торговля в Кишиневе: с какими проблемами сталкиваются сельчане
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться