Хомяк: пройдусь по пищевой цепочке, жалко, что она такая короткая - видео

Этот, с камерой, мог бы высыпать и побольше хавчика между мной и своим объективом.

Ладно, свою роль я сыграю - тем более, что не без приятности для пузика.

Но потом умываю руки.

В другой раз не забывайте старое изречение: операторы, не жалейте закуски!

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