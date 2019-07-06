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Мама спросонья не разобралась, что баюкает младенца вверх тормашками - видео

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© Youtube / RM Videos

Ты только не плачь, баю-баюшки-баю, сейчас песню нашепчу!

Ой, да это у тебя не ухо, и даже не голова, а совсем наоборот.

Я, слепындра, подняла тебя с кроватки ногами кверху. Слава Богу, быстро заметила.

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