Мама спросонья не разобралась, что баюкает младенца вверх тормашками - видео

Ты только не плачь, баю-баюшки-баю, сейчас песню нашепчу!
Ой, да это у тебя не ухо, и даже не голова, а совсем наоборот.
Я, слепындра, подняла тебя с кроватки ногами кверху. Слава Богу, быстро заметила.
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