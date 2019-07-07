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Жуткая красота: ошеломительные оптические иллюзии на лице - удивительное видео

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© Facebook / Женщина на миллион: тебе всё можно

Не бойтесь, это всего лишь макияж, но выглядит он настолько реалистично, что может показаться - герои фантастических фильмов ожили. 

Кот. Архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новая оптическая иллюзия с котом заставила спорить пользователей Сети

Художник Люка Люче превращает свое лицо, а иногда и всю голову в невероятные оптические иллюзии. Люче создает потрясающие трехмерные образы, используя макияж. Иногда холстом для художника становится рука.

То, что делает наш герой, одновременно очень красиво и невероятно жутко.

Люка работает визажистом на телевидении уже 18 лет, а оптические создает с 2014 года.

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