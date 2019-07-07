Вы вышивайте на своих электрокарах, мы же предпочитаем диваномобиль - видео

Кто сказал, что Африка - вне технического прогресса?
Вот вам наш убедительный видео-контраргумент.
Полюбуйтесь воочию на скоростное, комфортабельное, семейное автоканапе.
Ну что, съели?
А мы сели и полетели.
- Проверка на дорогах: неважно, что ты Бэтмен, прими вправо и предъяви корки >>>
- "Очумелые ручки": как из обычной "Победы" сделать суперкар >>>
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK