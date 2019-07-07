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Вы вышивайте на своих электрокарах, мы же предпочитаем диваномобиль - видео

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Тема:
Утро с нами! (428)
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Кто сказал, что Африка - вне технического прогресса?

Вот вам наш убедительный видео-контраргумент.

Полюбуйтесь воочию на скоростное, комфортабельное, семейное автоканапе.

Ну что, съели?

А мы сели и полетели.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

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Тема:
Утро с нами! (428)

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