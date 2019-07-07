Вы вышивайте на своих электрокарах, мы же предпочитаем диваномобиль - видео

Кто сказал, что Африка - вне технического прогресса?

Вот вам наш убедительный видео-контраргумент.

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Ну что, съели?

А мы сели и полетели.

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