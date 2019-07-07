Видео: этот парень попугаю - словно мамочка родная

Ты наелся корма вволю, а сейчас тебя я холю.

Взаимное чувство у двуного-двурукого и пернатого - удивительное.

Приязнь? Нет. Любовь? Бери выше.

Настоящее обожание!

На радость себе и завсегдатаям соцсетей.

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