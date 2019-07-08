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Кажется, твоя скибка вкуснее: кошка с хозяйкой едят арбуз - видео

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Тема:
Утро с нами! (428)
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© Youtube / Rumble Viral

И получают от этого огромное удовольствие.

Вот такие гурманки-сладкоежки.

Женщине даже приходится защитить от посягательства свой кусок - кошка в какой-то момент показалось, что тот может оказаться поаппетитнее.

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Тема:
Утро с нами! (428)

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