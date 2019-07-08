Цирк будущего: слоны учатся летать, а рыбы обходятся без воды - видео

Цирковые представления, которые многие любили в детстве, не обходились без животных. Дрессированные лошади, слоны, обезьяны, собачки и, конечно, хищники – львы, тигры, леопарды, медведи… Детишки радуются, но многие взрослые задаются вопросом: а не жестоко ли это, заставлять животных работать на сцене, жить в клетках ради нашего развлечения?

Немецкий цирк Ронкалли решил эту проблему весьма оригинальным образом. Вместо живых животных, зрителям показывают голографическое представление – виртуальные животные выполняют на сцене такие трюки, которые их живым собратьям точно не под силу. Над сценой парят рыбы, слоны совершают невероятные пируэты. Публика восхищается, дети в восторге, и кажется, что это зрелище привлекает ничуть не меньше внимания, чем номера в исполнении живых зверей. Может, таким он и будет, цирк ближайшего будущего? Только высокие технологии, и "ни одно животное не пострадало"?

Известный российский цирковой артист, Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный на радио Sputnik прокомментировал эту новость.

"Скоро мы с вами вообще перестанем отличать, живой актер перед нами на сцене или в кино, или это виртуальный персонаж, которого не существует. Технологии идут очень сильно вперед, поэтому вполне возможно, что компьютерные программы потихонечку начнут выдавливать живых артистов. Мне кажется, скоро главным спецэффектом будет, если на сцене все люди и все животные будут живыми", - сообщил Запашный.

Однако Запашный не согласен с мнением, что от дрессировки животных следует отказаться в принципе. Ведь, взаимодействуя с животными таким образом, мы больше узнаем об их повадках, характере, особенностях, и, в конце концов, получаем информацию, которая помогает нам лучше понимать их. В случае с многими животными, это помогает им выжить как виду.

"Работа с животными – она уникальна. Ведь когда-то человек приручил животных, и лошади, козы, коровы, собаки стали домашними благодаря людям. Мы продолжаем изучать друг друга", - заметил Запашный.

Ну а что касается содержания животных в неволе, то и в этом случае нельзя говорить о том, что это всегда им во вред. Иногда даже в заповедниках невозможно обеспечить им полностью безопасные условия, чтобы защитить от вымирания.

"Во многом животные нуждаются в нашей помощи, многие из них сейчас на грани вымирания. За 20 лет вымерло 18 видов животных, и все это дикие животные. Для некоторых видов животных цирки, зоопарки являются последним пристанищем, чтобы просто выжить как вид", - заключил Запашный.

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