В Новосибирске крокодил сбежал из цирка - видео

На кадрах можно увидеть, как животное разгуливает среди машин с замотанной скотчем пастью.

В российском Новосибирске произошло ЧП. Из местного цирка-шапито сбежал крокодил. Рептилию увидели прохожие на парковке торгово-развлекательного центра. Видео опубликовано на YouTube-канале NGS news.

Администратор цирка рассказал РИА Новости, что всего крокодилов было двое — их привезли во время представления.

"Каким-то образом у ящика отодвинулась стенка, и крокодил выбежал. Пасть у него перемотана скотчем, чтобы он никого не повредил, так как мы их еще не знаем, и в программе они не были заявлены", — сказал он.

Администратор добавил, что беглеца быстро поймали и вернули на место. В настоящее время крокодилы сидят в фуре, отгороженные фанерой, в дальнейшем они будут жить в отдельной комнате.

По его словам, в инциденте никто не пострадал.

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