05:26 09 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.07
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.70
Поиск
Видеоклуб

Большой переполох: белка перепутала дамскую прическу с кроной дерева - видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (426)
1433 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Youtube / ViralHog

Извлечь зверька из импровизированного убежища оказалось делом непростым.

А сам процесс получился очень шумным, поскольку занимались им подруги пострадавшей.

Впрочем, если судить по ошарашенному виду белки после ее высвобождения, вопрос о моральном ущербе остается открытым.

Смотрите также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Утро с нами! (426)

По теме

Наглость – второе счастье: белка пинком выгнала сову из дупла - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Открытие самого большого в России автомузея - фото
71 сосиска за 10 минут
Один из необычных рекордов, которые ставят выдающиеся проглоты - видео
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться