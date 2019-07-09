Надоело быть ходячим кактусом, хочу быть ушастым зайчиком - видео

Маленькая сага о большом желании что-то изменить в своей жизни.

Ежик решил, что ему нужен новый имидж, мягкий и пушистый.

К этой мысли он пришел по собственному желанию, без всякого принуждения.

За решительность - зачет!

А вот нужны ли ему большие уши и смена видовой принадлежности - это вопрос.

Он и так, хоть и колючий, но очень милый.

Правда ведь?

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