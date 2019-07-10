Страшно, аж жуть: неожиданная реакция пса на просмотр фильма ужасов - видео

Каждый из нас реагирует на фильмы ужасов по-разному, кто-то считает их вовсе нестрашными, а кто-то отворачивается от экранов, а вот что делают собаки в этот момент, может быть очень интересным.

Этот домашний любимец по кличке Майло стойко посмотрел несколько эпизодов голливудского ужастика, даже не шелохнувшись. Казалось бы, после нескольких переводов на него камеры, уже ничего не произойдет, но это не так. Смотрите, чем все закончилось.

Ролик, кстати, посмотрели уже почти 2,8 миллиона пользователей.

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