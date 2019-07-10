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Страшно, аж жуть: неожиданная реакция пса на просмотр фильма ужасов - видео

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© Youtube / iammaylo

Каждый из нас реагирует на фильмы ужасов по-разному, кто-то считает их вовсе нестрашными, а кто-то отворачивается от экранов, а вот что делают собаки в этот момент, может быть очень интересным.

Этот домашний любимец по кличке Майло стойко посмотрел несколько эпизодов голливудского ужастика, даже не шелохнувшись. Казалось бы, после нескольких переводов на него камеры, уже ничего не произойдет, но это не так. Смотрите, чем все закончилось.

Ролик, кстати, посмотрели уже почти 2,8 миллиона пользователей.

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