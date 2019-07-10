Не хочу вставать, мам, ну еще пять минуточек - зачетное видео

Поспать подольше, когда надо рано вставать, - большая роскошь, поэтому часто многие тянут до последнего и не поднимаются, пока не наступит последний момент.

На кадрах, снятых туристами в национальном парке Крюгера (ЮАР), видно, как слониха будит своего малыша.

Слоненок вроде бы проснулся, но потом плюхнулся на землю. Чем все закончилось, смотрите на видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK