Не хочу вставать, мам, ну еще пять минуточек - зачетное видео

Поспать подольше, когда надо рано вставать, - большая роскошь, поэтому часто многие тянут до последнего и не поднимаются, пока не наступит последний момент.
На кадрах, снятых туристами в национальном парке Крюгера (ЮАР), видно, как слониха будит своего малыша.
Слоненок вроде бы проснулся, но потом плюхнулся на землю. Чем все закончилось, смотрите на видео.
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