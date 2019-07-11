04:17 11 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.84
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Плевать, что вы мотобанда, останетесь ни с чем и даже без своих колес - видео

Получить короткую ссылку
1892 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Youtube / MRZ

Храбрый француз из Оксона оперативно разобрался с двумя типами, вообразившими себя крутыми гангстерами.

Маски надели? Пушки прихватили? Да сопляки вы непуганые, по крайней мере - до сих пор.

Ну что, получили по сопаткам, побежали, как зайцы трусливые...

Ножками, ножками, скутер здесь останется!

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Банда обезьян под Одессой уже неделю грабит дачников, полиция бессильна


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Невесты в свадебных платьях приняли участие в веселом забеге - фото
Дела бюджетные: глава Минфина рассказала, что ждет Молдову
Дела бюджетные: глава Минфина рассказала, что ждет Молдову
Отличники на 10 баллов
Отличники на 10 баллов: кто в Молдове успешно сдал экзамены БАК

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться