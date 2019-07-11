Плевать, что вы мотобанда, останетесь ни с чем и даже без своих колес - видео

Храбрый француз из Оксона оперативно разобрался с двумя типами, вообразившими себя крутыми гангстерами.
Маски надели? Пушки прихватили? Да сопляки вы непуганые, по крайней мере - до сих пор.
Ну что, получили по сопаткам, побежали, как зайцы трусливые...
Ножками, ножками, скутер здесь останется!
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