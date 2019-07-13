04:59 13 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.80
  • RUB0.28
  • RON4.24
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Отдыхающие на пляже спасли гигантскую рыбу-молот - эмоциональное видео

Получить короткую ссылку
387 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Youtube / ViralHog

Рыба-молот запуталась в рыболовных снастях, но отдыхающие не побоялись грозного вида акулы. К концу этого ролика напряжение только возрастает. 

Люди не бросили хищника в беде - отдыхающие на пляже помогли беспомощной гигансткой акуле, которая оказалась в неприятной ситуации. Грозная рыба-молот пыталась защищаться и едва не расправилась со своими спаситлеями. Чем закончилось это видео, смотрите на видео.

Смотрите также:

Хищник вышел на охоту: почувствуйте себя грозой морских глубин - видео>>>

На волосок от смерти: белая акула чуть не растерзала дайвера - жуткое видео>>>

Жуть из-под воды: акула нападает на осьминога - видео>>>

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Участливые серфингисты спасли обессилевашую акулу - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Матч Сперанца - Нефтчи
Матч "Сперанца" - "Нефтчи": самые яркие моменты поединка
«Родина-мать» преобразится
"Родина-мать" совсем скоро преобразится - видео
Отличники на 10 баллов
Отличники на 10 баллов: кто в Молдове успешно сдал экзамены БАК

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться