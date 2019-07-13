Думал, что доплыл, но заблудился: крокодила вытаскивали из бассейна - видео

Этого визитера не стоит спрашивать "Не надоели ли вам хозяева?".
Поди знай, может понять это буквально.
Лучше вызвать подмогу и - освободить территорию.
А потом можно приняться за утренний кофе. День-то, в принципе, неплохой!
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