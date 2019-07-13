Мощнейший разряд молнии во время шторма в Греции попал на видео

Опасно и страшно. Очевидцы едва не поплатились своей жизнью ради этих кадров.

Сильные дожди и град обрушились на этой неделе на греческий остров Халкидики, где расположен популярный курорт. Есть погибшие. Жертвами урагана стали граждане России,Чехии, Румынии и один житель полуострова.

Ветер переворачивал машины и срывал крыши домов. Многие здания оказались затоплены.Власти ввели режим чрезвычайного положения. На видео запечатлены удары молнии во время этой страшной грозы. Ролик разместили в YouTube

В местные больницы обратились около сотни пострадавших, которым оказывается медицинская и психологическая помощь. На Халкидики введен режим чрезвычайного положения.

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Сейчас на полуострове в усиленном режиме работают сотрудники полиции и спасательных служб.