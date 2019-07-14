Мгновенная карма: самокатчик избил водителя автобуса и попал под авто – видео

Дорожные конфликты не всегда заканчиваются авариями, иногда недопонимание между участниками дорожного движения выливается в драку.

Именно такой момент запечатлен в этом ролике. Инцидент произошелв городе Алматы, передает Sputnik Казахстан.

Молодой человек на самокате нарушил правила дорожного движения. Он двигался по проезжей части по полосе, выделенной для общественного транспорта. В какой-то момент его опередил водитель автобуса, который спокойно вытеснил нарушителя на тротуар. Это разозлило мужчину, и он решил выяснить отношения.

На записи видно, как на остановке самокатчик врывается в салон автобуса и начинает избивать водителя, а после убегает. Пострадавший попытался догнать его и задержать, забрать самокат, чтобы дебошир не смог уехать, но тот продолжил вести себя агрессивно и размахивать кулаками.

В какой-то момент водитель автобуса отпустил обидчика, чтобы сфотографировать его. Тот воспользовался моментом и попытался ускользнуть, но, выскочив из-за автобуса, попал под машину.

"Мгновенная карма", – так охарактеризовали конец видео комментаторы в сети.

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