Массаж задних лап, от которого кошка "балдеет"– улетное видео

Некоторые животные, как и люди, очень боятся щекотки, и реакции у них могут быть самые разные.

На кадрах видно, как женщина держит за задние лапы тайскую кошку, лежащую у нее на коленках. Когда хозяйка начинает делать "массаж" лапок под подушками, кошка непроизвольно начинает вытаскивать язык и засовывать его обратно, попутно качая головой из стороны в сторону. Как только хозяйка прекращает трогать лапки питомца, тот успокаивается. Но стоит продолжить женщине тереть лапки, как кошке снова "сносит крышу". И так раз за разом.