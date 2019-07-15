Кошечка показала моделям, как нужно грациозно шагать- видео

Пушистая красавица мгновенно влюбила в себя участников и зрителей шоу: ролик стал вирусным в Интернете, а кошка - новой звездой видеоканалов. Смотрите на видео, как несмотря на громкую музыку и "толпу" манекенщиц, киска шагает и ничего не боится.
Модный показ состоялся в Марракеше. По подиуму проходили модели в одежде из круизной коллекции Dior.
На кадрах запечатлено, как кошка двигается параллельно моделям. Но через несколько секунд она пытается перейти между ними. И манекенщицы, и наглая гостья, не теряют своей грации. Действительно, весьма забавная ситуация произошла. Смотрите на видео, как это было.
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