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Кошечка показала моделям, как нужно грациозно шагать- видео

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© CBS Miami

Пушистая красавица мгновенно влюбила в себя участников и зрителей шоу: ролик стал вирусным в Интернете, а кошка - новой звездой видеоканалов. Смотрите на видео, как несмотря на громкую музыку и "толпу" манекенщиц,  киска шагает и ничего не боится.

Модный показ состоялся в Марракеше. По подиуму проходили модели в одежде из круизной коллекции Dior.

На кадрах запечатлено, как кошка двигается параллельно моделям. Но через несколько секунд она пытается перейти между ними. И манекенщицы, и наглая гостья, не теряют своей грации.  Действительно, весьма забавная ситуация произошла. Смотрите на видео, как это было.

Смотреть еше видео: 

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Теги:
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