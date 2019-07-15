Как медведь птицы испугался: конфуз косолапого попал на видео

Любопытный мишка в поисках еды набрел на гнездо с птенцами и потерпел фиаско.

Инцидент произошел в Йеллоустонском национальном заповеднике. Любопытный мишка, видимо, в поисках еды набрел на гнездо с птенцами журавля. Однако смелая мать показала ему, кто в доме хозяин, и косолапому пришлось спасаться бегством. На кадрах видно, что медведь даже хотел забраться на дерево, однако это не помогло ему спрятаться от птицы.

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