05:00 16 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.99
  • USD17.73
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.68
Поиск
Видеоклуб

Такой зажигательный танец гостей на свадьбе редко увидишь - видео

Получить короткую ссылку
1559 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Facebook / Republica Moldova

Видео зажигательного танца гостей на молдавской свадьбе набирает популярность в Сети.

Яркий танец гостей на одной из молдавских свадеб покорил не только присутствующих на этом торжестве, но и тысячи пользователей социальных сетей по всему миру. Драйв танцоров, народная молдавская музыка - и вот уже ноги сами пускаются в пляс. К зажигательному танцу друзей присоединился и жених.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Страстная женщина едва не раздавила мужчину на свадьбе - видео
Пародия на молдавскую свадьбу взорвала Интернет - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Победители Drone Awards 2019: лучшие аэрофотоснимки
Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве
Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве
ВУЗы Молдовы: навигатор абитуриента
Вузы Молдовы: навигатор абитуриента

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться