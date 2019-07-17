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Дитятко играло с ко... правильно, с коброй - видео

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© Facebook / Galina Vogt

Прокручивая этот ролик, даже и не знаешь: то ли пугаться, то ли умиляться.

У кого какие домашние любимцы. У этих жителей Юго-Восточной Азии - не пушистые-прыгучие, а чешуйчатые-ползучие.

"Странные у них в селе коты....", написала одна из пользовательниц Facebook.

Трудно с ней не согласиться.

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