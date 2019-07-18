Блондинка чувственно сыграла на электрогитаре кавер группы Nirvana - видео

В композиции осталось главное - молодой дух, который и хотели передать ее авторы.

А может этого безбашенного порыва стало даже больше.

Софи Лойд переложила хит для шред-версии, с множеством гитарных соло.

"Надеюсь, вам, ребята, понравилось!", - добавила она в своей подписи к клипу.

Эта молодая и задорная британка известна своими аранжировками, мастерством рок и метал-гитаристки, но также как автор собственных песен.

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