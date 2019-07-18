"Триумф" для Турции: опубликовано видео отправки С-400 в Анкару

О начале поставок комплекса было объявлено в пятницу

Министерство обороны России показало на видео, как загружается военно-транспортный самолет с комплектующими системы С-400 "Триумф" для Турции.

О начале поставок С-400 Турции было объявлено в пятницу.

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности. Комплекс предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, система способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". Ожидается, что в скором времени к ним присоединится Индия.

В 2017 году Москва и Анкара заключили сделку на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Это вызвало недовольство американских властей. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. При этом в случае отказа США не исключали возможности задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Несмотря на это, Анкара отказалась идти на уступки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что С-400 является самой сильной оборонной системой.

В интервью Радио Sputnik эксперт ФАН Юрий Котенок подчеркивал, что Турция приобретает С-400, которые по своим техническим характеристикам превосходят американские аналоги, и делает шаг вперед для своей обороноспособности.