Радость одна на всех - мотивирующее видео

Подчеркиваем, речь идет о младенчестве, когда на троих соображают не по-взрослому, поскольку удовольствия чисто свои - искренние и безоблачные. Короче - счастье в чистом виде.

И тут неважно, сколько у кого лапок, они используются исключительно для выражения прекрасных чувств.

У щенят, правда, есть одно преимущество - они могут многократно усилить положительный эффект при помощи виляния хвостиками.

Благодать для играющих, наслаждение для любующихся ими.

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