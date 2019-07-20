Радость одна на всех - мотивирующее видео

Подчеркиваем, речь идет о младенчестве, когда на троих соображают не по-взрослому, поскольку удовольствия чисто свои - искренние и безоблачные. Короче - счастье в чистом виде.
И тут неважно, сколько у кого лапок, они используются исключительно для выражения прекрасных чувств.
У щенят, правда, есть одно преимущество - они могут многократно усилить положительный эффект при помощи виляния хвостиками.
Благодать для играющих, наслаждение для любующихся ими.
- Так: руки теплые, дышит, спит - собака нянчит младенца >>>
- Щенок - попугаю: я с тобой играю, а ты меня шпыняешь - посмотрите и улыбнитесь >>>
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK