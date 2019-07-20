04:58 20 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.62
  • RUB0.28
  • RON4.17
  • UAH0.68
Поиск
Видеоклуб

Белогривая прима и вороной красавец: лошади дивной стати

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Facebook / Узнал сам - расскажи другому

Эта пара рождена, чтобы удивлять и восхищать.

И комментарии к ролику - тому подтверждение.

"Это тот случай, когда любуешься не принцем на коне, а конем! Удивительная красота!".

"Как же природа была щедра на красоту, не поскупилась! Наградила по полной, сказочны, превосходны!!!".

 "Супер парочка!!!❤".

Если вы считаете, что к сказанному можно что-то добавить, это просто сделать. Войдите в Facebook по ссылке под картинкой, поделитесь своими впечатлениями и эмоциями!

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Лошадь убежала от хозяйки: как мотоциклист догнал скакуна
Огненные лошади поразили зрителей на фестивале в Испании - фоторепортаж
Двое рабочих устроили ералаш, купая лошадь, - улетное видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Презентация молдавской команды, которая отправится на Европейский юношеский Олимпийский фестиваль
Кто представит Молдову на Европейском юношеском Олимпийском фестивале - фото
Вы Путин? Я вас в телевизоре видел! - маленький Матвей поговорил с президентом
Матвей Сафронов Николаевич: "Вы Путин? Я вас в телевизоре видел!"
Криминальная Молдова
Криминальная Молдова в цифрах

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться