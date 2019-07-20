Белогривая прима и вороной красавец: лошади дивной стати

Эта пара рождена, чтобы удивлять и восхищать.

И комментарии к ролику - тому подтверждение.

"Это тот случай, когда любуешься не принцем на коне, а конем! Удивительная красота!".

"Как же природа была щедра на красоту, не поскупилась! Наградила по полной, сказочны, превосходны!!!".

"Супер парочка!!!❤".

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