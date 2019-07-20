Выгляните в окно: не ждет ли вас такая же картина - видео

Сцена, снятая в Новом Орлеане во время последнего ливня, чем-то напоминает то, что можно увидеть при подобных погодных условиях на кишиневской улице Албишоара.

Американский экстремал был смел, но долго не продержался.

Наши бы так легко не сдались.

Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила на субботу "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды.

Нам обещают грозы, местами ливни с градом, усиление шквалистого ветра.

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