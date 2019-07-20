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Выгляните в окно: не ждет ли вас такая же картина - видео

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© Youtube / ViralHog

Сцена, снятая в Новом Орлеане во время последнего ливня, чем-то напоминает то, что можно увидеть при подобных погодных условиях на кишиневской улице Албишоара.

Грязь на улице после ливня в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
В примэрии рассказали о последствиях ливня в Кишиневе

Американский экстремал был смел, но долго не продержался. 

Наши бы так легко не сдались.

Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила на субботу "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды.

Нам обещают грозы, местами ливни с градом, усиление шквалистого ветра.

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