Видео: годы - не беда, прямо-таки ювелирное искусство езды на велосипеде

Мал золотник, да дорог.
Особенно, когда с его помощью добываешь себе монетку - на конфетку или сигаретку. Шляпу для пожертвований заметили? То-то!
А что, свой скромный приработок пожилой эквилибрист честно зарабатывает.
Поскольку нас рядом с ним нет, дистанционный респект и уважение.
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