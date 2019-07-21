Видео: годы - не беда, прямо-таки ювелирное искусство езды на велосипеде

Мал золотник, да дорог.

Особенно, когда с его помощью добываешь себе монетку - на конфетку или сигаретку. Шляпу для пожертвований заметили? То-то!

А что, свой скромный приработок пожилой эквилибрист честно зарабатывает.

Поскольку нас рядом с ним нет, дистанционный респект и уважение.

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