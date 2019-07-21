Ша, ребята, это не iPad: ошибка юных юзеров - видео

Телевизор может и похож на большой планшет, но оперируют им по-другому.

Что, слово "оперируют" вы не знаете?

Зато как управляться с тачскрином хорошо усвоили.

Так вот, телек - это ящик с кнопочками и дистанцией. Короче, прошлый век.

Когда вы, милые близняшки, вырастете, он может вообще исчезнет из обихода.

Так что, особо не заморачивайтесь.

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