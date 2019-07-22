Вперед, грозе навстречу, взглянем на нее изнутри - видео

Находящимся в машине американцам не откажешь в смелости.
Хотя, не исключено, что они очень спешили быстрее добраться до пункта назначения всем преградам вопреки.
Так или иначе, картины они запечатлели редчайшие.
Видео было снято на 46-м хайвее вблизи города Айрин в Южной Дакоте.
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