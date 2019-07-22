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Вперед, грозе навстречу, взглянем на нее изнутри - видео

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© Youtube / ViralHog

Находящимся в машине американцам не откажешь в смелости.

Хотя, не исключено, что они очень спешили быстрее добраться до пункта назначения всем преградам вопреки.

Так или иначе, картины они запечатлели редчайшие.

Видео было снято на 46-м хайвее вблизи города Айрин в Южной Дакоте.

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