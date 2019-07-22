Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" - видео

Легендарная группа Metallica исполнила песню "Группа крови" Виктора Цоя - лидера не менее легендарной группы "Кино".

Культовую композицию на постсооветском пространстве Metallica исполнила впервые. Произошло это на днях в Москве.

В столицу России рок-музыканты из Лос-Анджелеса приехали с большим концертом в рамках турне WorldWired, европейская часть которого началась в мае с выступления в Лиссабоне. Для группы нынешний визит в Россию стал шестым по счету.

Музыканты придали песне "металлическое" звучание, поклонники приняли эту версию для исполнения "на ура", помогая американцам со словами.

Песня "Группа крови" вошла в одноименный альбом, который группа "Кино" представила в 1988 году. Впервые она была исполнена 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.

Metallica образовалась в 1981 году. Они считаются "ветеранами" треш-метала. Группа является одной из самых коммерчески успешных в мире и входит в Зал славы рок-н-ролла.

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