Умный пес - бесплатный чес: аттракцион невиданной смекалки попал на видео

Ясно видно, что собака проделывает этот трюк не в первый раз, у нее все схвачено и... ни за что не заплачено!

Те, кто смотрел ролик, кстати - снятый в Турции, оставили массу комментариев. Самым прикольным кажется пост, подписанный Olya V Olgina:

"Спа салон"Шариков" три в одном. Здесь тебе и душ и массаж и блохочесалка. :)) клиент доволен".

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