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Собачий вальс: невеста пригласила на "Белый танец" любимого пса – отпадное видео

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© facebook/ UNILAD

Видеоролик о свадебном танце невесты с собакой порадовал многих пользователей Интернета.

На кадрах видно, как девушка вальсируеет, а собака, будто заменяет ей партнера по танцу.

Виртуозные движения собаки и его хозяйки в свадебном платье на танцполе восхитили не только гостей торжества, но юзеров Сети. 

У собачки отменное чувство такта, прокомментировали ролик зрители. 

"Молодец, пес - подвинул робкого жениха". - пошутил кто-то.

"Великолепный танец", - пишут пользователи.

Видео стало вирусным и с каждым днем набирает все больше просмотров.

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