Собачий вальс: невеста пригласила на "Белый танец" любимого пса – отпадное видео

Видеоролик о свадебном танце невесты с собакой порадовал многих пользователей Интернета.
На кадрах видно, как девушка вальсируеет, а собака, будто заменяет ей партнера по танцу.
Виртуозные движения собаки и его хозяйки в свадебном платье на танцполе восхитили не только гостей торжества, но юзеров Сети.
У собачки отменное чувство такта, прокомментировали ролик зрители.
"Молодец, пес - подвинул робкого жениха". - пошутил кто-то.
"Великолепный танец", - пишут пользователи.
Видео стало вирусным и с каждым днем набирает все больше просмотров.
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