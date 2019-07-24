Самый лучший бортпроводник: стюард до слез рассмешил авиапассажиров - видео

Только посмотрите на его мимику. Этот сотрудник авиакомпании умеет подбодрить публику.
В сети появилось видео с участием бортпроводника, который явно знает, как позабавить пассажиров и озорно показывает стандартные правила безопасности в салоне самолета.
Ролик с его участием развлек не только пассажиров этого рейса но и пользователей сети, которые расщедрились на комментарии ։ "Круто, это же бриллиант!", "Я уверена все пассажиры его запомнили", "Фантастика, он прекрасен", "Как же он любит свою работу".
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