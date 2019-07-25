Отважная девушка бросилась в морскую бездну, спасая собаку - захватывающее видео

Молодая девушка, рискуя жизнью, бросилась на помощь овчарке колли, которая тонула в штормовых волнах на побережье близ британского города Брайтон в графстве Восточный Сассекс. Ее поступок попал на видео и спровоцировал бурную дискуссию — пользователи интернета спорят, храбрость это глупость.

На кадрах видеосъемки видно, как девушка, не раздумывая, бросается в волны прибоя вслед за собакой породы колли, которая забежала в воду во время прогулки. Однако в итоге оказалось, что жизнь хозяйки собаки подвергалась куда большей опасности — молодая британка чуть не утонула.

К счастью, все закончилось благополучно. Девушку волной вышвырнуло на берег, а колли выплыла самостоятельно.

Происходящее случайно записал на видео 40-летний мужчина, который снимал шторм. Он находился слишком далеко от места происшествия и не мог прийти на помощь. "Она была очень уверена в себе, когда вошла в воду, но после первой волны впала в шоковое состояние, и думаю, ей очень повезло, что осталась жива", — передает слова очевидца британское издание Metro.

Сотрудник местной береговой охраны также считает, что девушка выжила буквально чудом. "Не пытайтесь выступать в роли спасателя, даже если вам кажется, что волны не так велики. Даже небольшая волна легко собьет вас с ног, как это произошло на видео. А следующая волна унесет вас в море, на большую глубину".

"Как хорошо видно на видеокадрах, собака была в меньшей опасности, чем хозяйка. Животные куда лучше людей держатся на плаву", — добавил он.

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