09:18 26 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.58
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Давай, асса: попугай здорово танцует лезгинку, смешное видео отплясывающей птицы

Получить короткую ссылку
88710
Новости
Все новости
Все новости
© Facebook/Шангерай Хужаев

Танцующие животные - это всегда смешно, но этот попугай просто превзошел сам себя.

В ролике видно, как хозяин отбивает ритм, а его пернатый друг тут же пускается в пляс. На танец "пернатого джигита" наложили мелодию лезгинки. Птичка так рвется в пляс, что аж "пятки" сверкают, отмечает Sputnik Армения.

Еще смешные ролики:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Улицы бельгийского города заполонили ожившие статуи
Через Кишинев домой: российские моряки вылетели в Москву
Через Кишинев домой: российские моряки вылетели в Москву
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться