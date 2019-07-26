Давай, асса: попугай здорово танцует лезгинку, смешное видео отплясывающей птицы

Танцующие животные - это всегда смешно, но этот попугай просто превзошел сам себя.
В ролике видно, как хозяин отбивает ритм, а его пернатый друг тут же пускается в пляс. На танец "пернатого джигита" наложили мелодию лезгинки. Птичка так рвется в пляс, что аж "пятки" сверкают, отмечает Sputnik Армения.
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