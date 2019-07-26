Мама, помоги: дама станцевала с сыном-женихом на свадьбе - видео

Приглашенные гости засняли на видео танцевальный марафон мамы жениха. Дама "задвинула" своим талантом невесту.

Дама вышла на сцену вместе с сыном и показала, как нужно веселиться. Начиналось все с медленного танца, а завершилось все в стиле диско. По реакции зрителей на видео можно заменить, что они в восторге от происходящего. В конце выступления на танцоров посыпался шквал аплодисментов.

Праздник удался, но вот реакцию невесты так и не удалось увидеть. Она не попала в кадр.

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