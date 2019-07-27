Невообразимо: экстремал на каяке сиганул с 32-метрового водопада - видео

Спортсмен из Германии разъезжает по всему миру в поисках самых крутых и опасных водных трасс.

В погоне за адреналином нет препятствий — спортсмен из Германии спустился на каяке с водопада высотой 32 метра. Это захватывающее дух видео одних восхитит, других напугает, но равнодушным не оставит никого.

Адриан Маттерн разъезжает по всему миру в поисках самых крутых и опасных водных трасс, а затем размещает видео их прохождения в социальных сетях. На этих кадрах он покоряет водопад Александра.

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