Чужих детей не бывает: кошка кормит оставшегося без мамы скунса - видео

Это видео - наглядное доказательство того, что даже животные понимают - нельзя бросать детей.

Кошка по кличке Луна, недавно родившая своих котят, помогает выжить оставшемуся без мамы маленькому скунсу. На кадрах видно, как помимо трех своих малышей, она кормит еще и найденыша.

Настоящая мать всегда знает, что дети - беспомощны, и мы в ответе за тех, кого приручили.

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