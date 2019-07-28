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Чужих детей не бывает: кошка кормит оставшегося без мамы скунса - видео

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Тема:
Утро с нами! (434)
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Это видео - наглядное доказательство того, что даже животные понимают - нельзя бросать детей.

Кошка по кличке Луна, недавно родившая своих котят, помогает выжить оставшемуся без мамы маленькому скунсу. На кадрах видно, как помимо трех своих малышей, она кормит еще и найденыша.

Настоящая мать всегда знает, что дети - беспомощны, и мы в ответе за тех, кого приручили.

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Тема:
Утро с нами! (434)

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