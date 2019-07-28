Ку-ку: а кто это тут под одеялом - милое видео

Эта троица, конечно, не ожидала, что их раскроют, но никто их них нисколько не смутился, когда это произошло.
Три кота так мило спят в обнимку под одеялом, что даже не обращают внимание на то, что происходит вокруг. Всем бы так - оставаться по утрам в кровати, когда нужно вставать.
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