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Ку-ку: а кто это тут под одеялом - милое видео

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Тема:
Утро с нами! (434)
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© Photo : facebook

Эта троица, конечно, не ожидала, что их раскроют, но никто их них нисколько не смутился, когда это произошло.

Три кота так мило спят в обнимку под одеялом, что даже не обращают внимание на то, что происходит вокруг. Всем бы так - оставаться по утрам в кровати, когда нужно вставать.

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Тема:
Утро с нами! (434)

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