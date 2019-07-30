Орел украл камеру у путешественника и снял свой полет на видео

Птица схватила устройство и унесла его, при этом видеозапись не прервалась. Потерянную камеру через несколько недель обнаружил турист

Канадец Джимми Юта поделился видеозаписью с камеры GoPro, которую унес орел. Ролик опубликован на его странице в Facebook.

Инцидент произошел на острове в Британской Колумбии.

"Через шесть недель после того, как я ее (камеру. — Sputnik) потерял, мы узнаем, каково это — быть рыбьей головой", — пишет Юта.

На кадрах видно, как на берег прилетают орлы, а одна из птиц подходит к камере и уносит ее. Видеозапись при этом не прервалась и запечатлела полет.

Через несколько недель камера GoPro вернулась к владельцу. По словам Юты, ее передал ему турист, который обнаружил устройство, когда шел по пляжу.

Владелец камеры отмечает, что, несмотря на царапины, она все еще хорошо работает.