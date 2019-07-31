Красавец бордер-колли умело "поставил" упрямого барана на место - видео

Это видео никого не оставит равнодушным. Пес породы бордер-колли выполняет свою работу на отлично.

Хозяин этого пса говорит, что бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит пламя, и как работает бордер-колли. На видео запечатлено, как пес умело загоняет обратно в стадо упрямого барана.

Свистки, щелчки кликера, жесты - все, что угодно, что могут передать пастухи через все поле, а их верные четвероногие помощники делают свою "идеальную работу" даже по первому свисту.

Бордер колли (англ. border collie) — порода собак. Выведена на границе Шотландии и Англии. Отсюда название породы - border (от англ. граница). Относится к пастушьим породам, первоначально была выведена для работы с овцами, однако позднее были выделены скотогонные разновидности, для пастьбы крупного рогатого скота. Согласно исследованиям, проведённым учёными из Университета Британской Колумбии под руководством Стенли Корена(англ.), бордер колли является самой умной собакой среди всех пород

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