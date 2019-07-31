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Когда женихи плачут из-за невест - эмоциональное видео

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© Facebook / Storytrender

Невеста на свадьбе "спела" жениху песню о любви на языке жестов, чем растрогала любимого до слез.

Оригинальных подарков на свадьбах бывает множество, но этот, пожалуй, бьет все рекорды. Неожиданный сюрприз невесты на свадьбе запомнится жениху, глухому с детства, на всю жизнь. И хотя само венчание пары произошло в прошлом году, видео до сих пор набирает просмотры в соцсетях. 

"Я так хотела отблагодарить его за радость и счастье, которые он подарил мне", — рассказала девушка в одном интервью.

Она призналась, что в семилетнем возрасте учила аусланский алфавит (австралийский язык жестов) по детской программе Cartoon Connection, но пригодился он только после знакомства с будущим мужем.

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