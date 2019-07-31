Собаку до смерти напугал новый образ хозяйки - очень смешное видео

Хозяйка нанесла маску на лицо, что потом было - смотрите в этом ролике.

Бульдог по кличке Мейбл еще не видел хозяйку в таком виде. Поэтому немудрено, что пес так среагировал.

Женщина, отдыхая от забот, нанесла черную косметическую маску на лицо. На четвероногого друга косметическая маска произвела настолько ужасающее впечатление, что он начал испуганно лаять и пятиться назад к двери. Пес так испугался, что даже не узнал голоса своей хозяйки.

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