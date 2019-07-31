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Забава не для слабаков: брюнетка за 30 секунд протащила 17-тонную фуру - видео

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Instagram / @darinesterova

Силачка из Казахстана призналась, что сдерживала себя от такого поступка, но страсть взяла верх. Смотрите на видео, что из этого произошло.

Она не просто жгучая брюнетка, а настоящая знаменитость. Зовут героиню этого ролика Дарья Нестерова. Девушка - чемпионка мира и Азии по пауэрлифтингу, а также чемпионка Азии по жиму лежа. Кажется, что умение тягать автомобили у не в крови. Ранее Дарья уже сдвигала с места внедорожник весом около 7 тонн и 22-тонный трамвай с 50 пассажирами. И вот добрались женские руки до 17-тонного грузовика!

"Ну, собственно, мимо пройти я тут не смогла: 17 тонн, 30 секунд! Я очень себя сдерживала, но моя любовь к трек-пулу переборола все!" — заявила девушка в своем Instagram.

Смотрите видео, вставайте с дивана и вперед — на спортплощадку, призывают коллеги из Sputnik Казахстан.



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