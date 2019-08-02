Эта погоня могла бы стать последней: в Индии байкеры едва умчались от тигра

Смотрите на видео, как индийские байкеры чуть не свалились со скутера от страха.

Этот ролик на YouTube стал вирусным - только за сутки он набрал более миллиона просмотров. Представьте себе: ехали себе байкеры по трассе, никого не трогали. Скорость, наверняка превышали. И тут за ними угналась полосатая полицейская машина....

Так думали мотоциклисты, пока не обернулись. "Уж лучше бы это была полицейская "канарейка"", - промелькнула у них в голове, видимо, вторая мысль.

Неудивительно, что многие пользователи назвали их спасение всего лишь удачей. Дело в том, что погнался за любителями приключений бенгальский тигр. Если бы полосатый патруль догнал нарушителей, штрафами бы они не отделались...

В описании под роликом указано, что видео снято в Национальном парке Нагархол, который находится возле заповедника тигров в Бандипуре. А Бандипур, в свою очередь, является одним из самых известных национальных парков Индии. На его территории обитает большая популяция индийских слонов, не менее опасными для людей считаются тигры, леопарды, медведи-губачи, красные волки и гиены.

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