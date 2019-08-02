Вредный попугай прессует юного Тузика: видео, которое рассмешило Сеть

Смешной видеоролик о милом песике и попугае набирает тысячи просмотров и активно распространяется в Сети.

Забавному щеночку очень хочется поиграть, но у его товарища-попугая по расписанию тихий час. Конфликт попал на видео.

В качестве товарища пес выбрал солидного попугая, которому совсем не до детских потех.

Щенок вертится вокруг попугая, как бы предлагая ему затеять какие-нибудь шалости. Но попугай очень серьезен и пытается объяснить это шалуну.

Песику все неймется, он периодически подпрыгивает к попугаю и так, и этак, но так же быстро отпрыгивает, боясь получить нагоняй.

И вот попугаю надоедает все это дело, он переходит в наступление и уже сам пускается за щенком, который тут же убегает.

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